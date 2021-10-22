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У Кремля нет планов по поддержке населения из-за новых ограничений

13:01
  • пятница
  • 22 октября 2021

Точечные меры поддержки и так действуют

Дополнительные меры поддержки населения в связи с нерабочими днями в России пока не предусматриваются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сейчас действуют точечные меры поддержки. Они распространяются на одиноких матерей, родителей, семей с детьми и другие категории населения.

"Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", - сказал Песков.

Дмитрий Песков также сообщил, что у властей пока нет радикальных планов по сдерживанию пандемии в России. В то же время он отметил, что пока никто не может предсказать, как будет развиваться  ситуация с коронавирусом. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это нужно для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В Москве и Подмосковье нерабочие дни начнутся с 28 октября.

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