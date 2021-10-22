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Магазин "Дикси" на юго-западе Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

13:08
  • пятница
  • 22 октября 2021

Заведению грозит приостановление деятельности

Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в Юго-Западном административном округе Москвы на улице Островитянова за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта территориального отдела управления ведомства по городу в ЮЗАО Александру Волкову.
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По ее словам, грубые нарушения дезинфекционного режима были выявлены в ходе проверки.

"В магазине не проводится контроль за ношением средств индивидуальной защиты, сотрудники не используют маски, санитарные мероприятия проводятся нерегулярно, отсутствует частично напольное и потолочное покрытия, что препятствует дезинфекционным мероприятиям", - уточнила Волкова.

Заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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