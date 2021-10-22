Ритейл пообещал сгладить рост цен на колбасу и сосиски

Производители предложили магазинам снизить собственную наценку

Торговые сети будут сглаживать темпы роста цены на продукцию из переработанного мяса. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов.

Борисов подтвердил, что большинство поставщиков направили ритейлерам уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию на 8-10%, мотивируя это ростом себестоимости производства и транспортировки.

Однако члены АКОРТ предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируют рост закупочных цен за счет экономии затрат. Благодаря этому увеличение цен в магазинах происходит меньшими темпами, цитирует главу Ассоциации ТАСС.

Заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов, в свою очередь, заверил, что производители колбасы сделали все возможное, чтобы рост отпускных цен был минимальным.

Леонов заявил, что если торговые сети готовы будут хотя бы немного снизить собственную наценку, которая может превышать 100%, потребитель не увидит роста цен на полке, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущие компании, которые занимаются переработкой мяса, уведомили о подорожании своей продукции на 7-20% с конца октября — начала ноября. В правительстве заверили, что принимают меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке мяса и мясной продукции.

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