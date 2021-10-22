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Украина отказалась передать России останки советского разведчика

13:28
  • пятница
  • 22 октября 2021

Несмотря на решение суда

Власти украинского Львова не будут передавать России останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой, передает ТАСС. Львов не будет сотрудничать с российской стороной, подчеркнул он.

Ранее кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета отдать останки разведчика Николая Кузнецова его родственникам, проживающим в России. Племянница Кузнецова и власти Свердловской области просят эксгумировать останки разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России.

Кузнецов родился 27 июля 1911 года в селе Зырянка Пермской губернии (ныне - Свердловская область). Он обладал феноменальными способностями к языкам и в совершенстве разговаривал на немецком. Во время Великой Отечественной войны Кузнецов выдал себя за немецкого офицера на оккупированной гитлеровцами Украине. Ему удалось добыть ценнейшие военные сведения. Разведчик погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

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