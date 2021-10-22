В Вологде завели дело об истязании трехлетнего мальчика

Его привезли в больницу из детского сада

Из детского сада №118 "Звездочка" в Вологодскую областную клиническую больницу был доставлен трехлетний мальчик с множественными гематомами и ссадинами, сообщает областная прокуратура.

"Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту истязания женщиной малолетнего ребенка", - сказано в сообщении.

Организована проверка мер, принятых местными ответственными органами по обеспечению прав и законных интересов детей.

"Мальчик сказал, что его обидел дядя. Родители в разводе. Отец малыша сейчас едет из другого города к своему сыну. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились", - написал в Telegram мэр города Сергей Воропанов.

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