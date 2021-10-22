Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов к нормандскому саммиту

Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита

Президент России Владимир Путин объяснил коллегам в Германии и Франции нецелесообразность проведения нового саммита в нормандском формате. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин возразил активным попыткам убедить его в необходимости как можно скорее провести саммит в нормандском формате.

Российский лидер напомнил собеседникам, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. По словам Лаврова, там были совершенно конкретные адресованные Киеву договоренности, но "они полностью манкируются".

Ввиду этого Владимир Путин объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями, цитирует Лаврова РИА Новости.

21 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко высказался о перспективах нормандского формата. Он отметил, что переговорные форматы будут задействованы, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

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