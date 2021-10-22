ЦБ повысил ставку в шестой раз подряд

До 7,5%

Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых.

Это уже шестое повышение ключевой ставки за этот год, говорится в сообщении регулятора. ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

ЦБ не исключает возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор повышает ключевую ставку для восстановления экономики и контроля роста цен.

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