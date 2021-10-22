Пострадавший при пожаре на рязанском заводе умер в больнице

Он получил ожоги более 80% тела

Пострадавший в результате ЧП на заводе "Эластик" в Рязанской области скончался от полученных травм.

Мужчина получил ожоги более 80% тела. Вертолет санавиации доставил его в областной ожоговый центр, однако врачи не смогли его спасти.

"Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания в поселке Лесной Шиловского района. Специалистами ОКБ (областной клинической больницы – прим.ред.) проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщила ТАСС оперативная группа правительства Рязанской области.

Пожар на рязанском заводе, где производился и хранился порох, произошел 22 октября. Погибли 17 человек. По предварительным данным, пожар и взрыв произошли из-за нарушения технологического процесса. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.

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