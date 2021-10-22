Собянин подписал закон о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей

Ранее такое право было лишь у одного родителя

С 1 января в Москве оба родителя в многодетных семьях смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующий указ в пятницу подписал Сергей Собянин.

Кроме того, бесплатно пользоваться метро, автобусами и трамваями, а также пригородными электричками получили право и дети из многодетных семей до 18 лет в независимости от факта обучения.

Ранее такое право было лишь у одного родителя, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии их обучения в образовательном учреждении, отмечает "ТВ Центр".

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