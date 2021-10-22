Громкие премьеры: афиша на выходные в Москве

Где с пользой провести время?

В пятницу вечером в Театре имени Станиславского - премьера! "Ромео и Джульетта". Академический спектакль, признанный вершиной балетного искусства XX века, предстанет совсем в неклассическом прочтении. Ведь автор постановки - Константин Богомолов. Режиссёр по традиции переписал оригинал. Музыку Прокофьеа, правда, оставил без изменений. Что получилось? И чем ещё занять ближайшие выходные?

"Гений в юбке"! Русская Коко Шанель! На ВДНХ - выставка, посвященная модельеру Надежде Ламановой. Она одевала императрицу. А после революции стала законодательницей советской моды. В экспозиции - её подлинные костюмы. А кроме того, 40 волонтеров пять лет воссоздавали работы Ламановой по архивам.

А в Оружейной палате Кремля - отреставрированный старинный шлем - он принадлежал отцу Александра Невского. Подлинных вещей той эпохи крайне мало. И на выставке, посвященной 800-летию Александра Невского - великого князя, полководца, не проигравшего ни одной битвы - предметы его почитания - иконы, награды.

А в парке Фили будет звучать музыка "Битлз". В исполнении гитариста-виртуоза Дмитрия Малолетова - в необычной интерпретации.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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