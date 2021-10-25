На московских прудах убирают домики для уток

Их отвозят на спецстоянку

На городских прудах начали убирать домики для уток, чтобы строения не разрушили холода или вандалы. Такие деревянные избушки появляются на столичных водоёмах каждую весну, и утки с удовольствием их обживают.

Но с наступлением холодов большинство птиц улетают на юг. Зимой пустые избушки, вмерзая в лёд, разрушаются или страдают от хулиганов. Чтобы сохранить строения, осенью их отвозят на спецстоянку. Там домики при необходимости отремонтируют, чтобы в следующем году уткам было куда вернуться.

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