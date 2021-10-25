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На московских прудах убирают домики для уток

15:11
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Их отвозят на спецстоянку

На городских прудах начали убирать домики для уток, чтобы строения не разрушили холода или вандалы. Такие деревянные избушки появляются на столичных водоёмах каждую весну, и утки с удовольствием их обживают.

Но с наступлением холодов большинство птиц улетают на юг. Зимой пустые избушки, вмерзая в лёд, разрушаются или страдают от хулиганов. Чтобы сохранить строения, осенью их отвозят на спецстоянку. Там домики при необходимости отремонтируют, чтобы в следующем году уткам было куда вернуться.

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Домик для уток
Домик для уток
Домик для уток
Домик для уток
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