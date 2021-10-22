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Вузам разрешили перенести каникулы на нерабочие дни

14:24
  • пятница
  • 22 октября 2021

Соответствующий приказ издало Минобрнауки

Высшие учебные заведения в России вправе перенести каникулы для студентов на период нерабочих дней. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования России, опубликованном в пятницу, 22 октября.
Российские школы объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Приказ Минобрнауки распространяется на подведомственные ему учебные заведения. Руководители таких образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на нерабочие дни.

Приказ за подписью главы Минобрнауки Валерия Фалькова опубликован на официальном сайте ведомства.

Президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. В отдельных регионах, где обстановка по COVID-19 наиболее непростая, нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что вузы могут перевести студентов на удаленное обучение или самостоятельную работу в период нерабочих дней, чтобы "в этот сложный период позволит обеспечить качество образования".

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