Перечислены основные нарушения водителей каршеринга в Москве

Это в том числе вождение в нетрезвом виде
За девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 309 ДТП с автомобилями каршеринга: погибли 17 человек и 378 пострадали. Об этом в Telegram сообщила столичная Госавтоинспекция.
Уточняется при этом, что сотрудниками ГИБДД Москвы пресечено более 58 тысяч допущенных водителями автомобилей "Каршеринг" административных правонарушений с января по сентябрь 2021 года.
Самыми частым нарушениями стали вождение в нетрезвом состоянии, управление машиной не имеющим на это права водителем.
Ранее стало известно, что средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга в столице сегодня составляет 321 рубль.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram