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Перечислены основные нарушения водителей каршеринга в Москве

14:10
  • пятница
  • 22 октября 2021

Это в том числе вождение в нетрезвом виде

За девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 309 ДТП с автомобилями каршеринга: погибли 17 человек и 378 пострадали. Об этом в Telegram сообщила столичная Госавтоинспекция.
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Уточняется при этом, что сотрудниками ГИБДД Москвы пресечено более 58 тысяч допущенных водителями автомобилей "Каршеринг" административных правонарушений с января по сентябрь 2021 года.

Самыми частым нарушениями стали вождение в нетрезвом состоянии, управление машиной не имеющим на это права водителем.

Ранее стало известно, что средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга в столице сегодня составляет 321 рубль.

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