Перечислены основные нарушения водителей каршеринга в Москве

Это в том числе вождение в нетрезвом виде

За девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 309 ДТП с автомобилями каршеринга: погибли 17 человек и 378 пострадали. Об этом в Telegram сообщила столичная Госавтоинспекция.

Уточняется при этом, что сотрудниками ГИБДД Москвы пресечено более 58 тысяч допущенных водителями автомобилей "Каршеринг" административных правонарушений с января по сентябрь 2021 года.

Самыми частым нарушениями стали вождение в нетрезвом состоянии, управление машиной не имеющим на это права водителем.

Ранее стало известно, что средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга в столице сегодня составляет 321 рубль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram