Члены НАТО утвердили первую стратегию в области искусственного интеллекта

Альянс также создаст фонд для борьбы с вредоносными технологиями

Министры обороны государств, входящих в НАТО, приняли первую в истории альянса стратегию в сфере искусственного интеллекта. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал генсек блока Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе Столтенберг отметил, что стратегия принята в рамках адаптации альянса к вызовам будущего.

Наряду с этим было принято решение учредить инновационный фонд для укрепления технического превосходства НАТО и борьбы с вредоносными технологиями. Члены блока направят на эти цели миллиард евро, сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что безопасности Европы угрожают кибервозможности Китая, причем рассматривать китайскую угрозу следует вкупе с Россией. С учетом этого будет сформирована новая доктрина НАТО на следующее десятилетие.

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