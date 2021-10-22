Собянин открыл Центр амбулаторной онкологической помощи в Донском районе

Там установлено новейшее оборудование
В пятницу Сергей Собянин осмотрел обновлённый Центр амбулаторной онкологической помощи на юге Москвы. Недавно там завершился капитальный ремонт.
Старый корпус фактически перестроен, инженерные коммуникации заменены. Теперь горожане, проживающие в ЦАО, смогут получить в одном месте все виды профильной помощи. Жители ещё семи округов - с некоторыми заболеваниями - также получат возможность наблюдаться в обновлённом Центре.
Новейшее оборудование и методы диагностики позволят своевременно выявить и эффективное лечить практически любой вид рака. Первых пациентов обновлённый медицинский комплекс примет в ближайшие дни.
"Мы вводим мониторинг работы центров с точки зрения качества обслуживания, доступности и мнения самих людей о помощи, которую получают. Чтобы мы по каждому центру видели, как эта работа построена. Насколько она комфортна для посетителей, насколько эффективны методы лечения, которые проводятся в этих центрах. Это делается в рамках нацпроекта и тех требований онкопомощи, которые установлены указами и поручениями президента России", - заявил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram