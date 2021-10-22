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"Я сама удивилась": Екатерина Александрова неожиданно пробилась в полуфинал "Кубка Кремля"

14:35
  • пятница
  • 22 октября 2021

Россиянка, впервые прошедшая в полуфинал московского турнира, ожидала большего сопротивления со стороны белоруски Арины Соболенко

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (wild card) и пробилась в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля". Счет матча - 6:3, 6:4, передает корреспондент "ТВ Центра".

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Екатерина сделала четыре брейка, проиграв лишь один гейм на своей подаче в самом начале второй партии. За выход в финал Александрова поспорит с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Симона Халеп (Румыния).

Интервью со спортсменкой после матча на корте:

- Екатерина, поздравляем. Вам всегда так везет на матчболах? У вас похожие нетболы были, когда можно было выиграть матч?

- Нет, это было в первый раз. Я сама удивилась, что мяч перелетел. Обычно в таких случаях мяч не перелетает.

- Не только в везении на матчболе вы сыграли хорошо. Что скажете о своей игре? Такое впечатление, что ваши мощные и плоские удары подходят для этого покрытия.

- Я всегда любила играть в залах на таких покрытиях. Действительно, сегодня мне игралось довольно-таки комфортно здесь. Хотя с Ариной всегда играть непросто, поэтому я, если честно, удивлена, что получилось вот так - в двух сетах.

- Впервые вы в карьере в полуфинале на "Кубке Кремля", какие ощущения?

- Ощущения потрясающие. Этот турнир всегда был особенным для меня. Играть здесь в полуфинале - просто замечательно.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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