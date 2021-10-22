Авиакомпания объяснила сигнал тревоги летевшего из Москвы в Казань самолета

Тестировался код потери связи

Пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Ирина Дунькова объяснила сигнал тревоги, который подал летевший из Москвы в Казань самолет.

"Экипаж S7 Airlines перед вылетом был предупрежден о просьбе диспетчеров ОрВД выставить для тестирования код потери связи 7600. Инцидентов во время полета не было. Борт в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Казани", - приводит слова пресс-секретаря РБК.

Ранее ТАСС писал, что следовавший из Москвы в Казань самолет подал сигнал тревоги сразу после взлета в Домодедово.

В пресс-службе МЧС по Московской области не подтвердили получение информации о сигнале тревоги. В Казани добавили, что самолет прилетает в штатном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram