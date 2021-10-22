Кабмин выделит 47 млрд рублей на оплату больничных

Россияне должны без проволочек получить положенные им выплаты, подчеркнул Мишустин

Российское правительство направит свыше 47 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе заседания правительства глава кабмина напомнил, что одной из главных задач, поставленных президентом, является обеспечение здоровья и сохранение жизни россиян. Наряду с тем, что сохраняются высокие риски из-за распространения коронавирусной инфекции, осенью мы также сталкиваемся с ростом сезонных заболеваний.

Мишустин подчеркнул, что в этих условиях важно, чтобы люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты.

Премьер поручил Министерству финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства, сообщается на официальном сайте правительства.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к гражданам с просьбой оформлять больничные листы, если в семье есть заболевшие. Глава государства поручил Минздраву проконтролировать оформление больничных.

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