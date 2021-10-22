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Кабмин выделит 47 млрд рублей на оплату больничных

15:16
  • пятница
  • 22 октября 2021

Россияне должны без проволочек получить положенные им выплаты, подчеркнул Мишустин

Российское правительство направит свыше 47 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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В ходе заседания правительства глава кабмина напомнил, что одной из главных задач, поставленных президентом, является обеспечение здоровья и сохранение жизни россиян. Наряду с тем, что сохраняются высокие риски из-за распространения коронавирусной инфекции, осенью мы также сталкиваемся с ростом сезонных заболеваний.

Мишустин подчеркнул, что в этих условиях важно, чтобы люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты.

Премьер поручил Министерству финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства, сообщается на официальном сайте правительства.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к гражданам с просьбой оформлять больничные листы, если в семье есть заболевшие. Глава государства поручил Минздраву проконтролировать оформление больничных.

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