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Собянин объяснил необходимость введения нерабочих дней в Москве

14:59
  • пятница
  • 22 октября 2021

Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

Москва может достичь пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце этой недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 22 октября.
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Градоначальник указал, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта", дает достаточно большую синергию, каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. По такой динамике видно, что уже в конце текущей недели — начале следующей Москва достигнет пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей, сказал Сергей Собянин.

Мэр также подчеркнул, что такие ограничительные меры, как QR-коды, нужно вводить дозировано, с мощной экономической поддержкой секторов. Это не может произойти на неделю-две — требуется вводить такую систему на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг.

Это касается миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Летом, когда в Москве вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% даже с учетом работы летних веранд. В длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике. Поэтому такие меры нужно вводить дозировано, спокойно, с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики, добавил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее мэр Москвы на своем персональном сайте сообщил, что ноябрьские выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для прерывания цепочек заражения COVID-19.

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