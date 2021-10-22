Лавров пошутил о позиции Киева по Минским соглашениям

Украина настойчиво игнорирует необходимость их выполнения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами иронично высказался о том, как в Киеве относятся к необходимости выполнять Минские соглашения по Донбассу.

"Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и тем самым сказать, "вот видите, как мы стараемся", - это одно. Но даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот публика ожидает выполнения Минских договоренностей", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Лавров при этом добавил, что в контактах с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном Владимир Путин объяснил коллегам, что прошлые договоренности Украина не выполняет, так что призывы Киева созвать новый саммит в "нормандском формате" неадекватны.

Ранее в российском МИД заявили, что переговорные форматы задействуют, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

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