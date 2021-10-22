Ураганный ветер бушует в Петербурге

Скорость достигает 33 метров в секунду

Подъем воды продолжается в Финском заливе и в устье Невы. Уровень воды у Кронштадтского футштока превышает ординар на 75 сантиметров. Ситуация осложняется налетевшим на Северную столицу ураганным ветром, скорость которого достигает 33 метров в секунду.

"В Санкт-Петербурге скорость ветра достигает 16 метров в секунду, в Кронштадте порывы ветра составили 24 метра в секунду... А в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганной отметки в 33 метра в секунду", - сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду. Накануне в городе закрыли сады, парки и скверы, из-за прогноза дождей и сильного ветра, закрыли затворы дамбы, передает РИА Новости.

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