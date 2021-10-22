Глава ЦБ оценила влияние ковидных ограничений на инфляцию

В целом регулятор видит риски высокой инфляции в мире

Ограничительные меры, которые вводят в России для борьбы с коронавирусной инфекцией, окажут проинфляционное воздействие. Об этом в пятницу, 22 октября, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В целом регулятор видит риски высокой инфляции в мире. Мир в долгосрочной перспективе может столкнуться с замедлением экономического роста. Это касается и России, поэтому необходимо проводить структурные изменения, отметила глава ЦБ.

При этом Набиуллина заявила, что не считает высоковероятным сценарий стагфляции в стране, если под этим понимать устойчиво низкие и даже отрицательные темпы роста, которые одновременно сопровождаются повышенной инфляцией.

В третьем квартале 2021 года, по словам главы Банка России, ВВП продемонстрировал положительную динамику. Замедление темпов роста показателя свидетельствует, что восстановительная фаза в экономике завершена. На ВВП третьего квартала сказалось, в частности, снижение урожая, сообщает РИА Новости.

13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на рост инфляции влияют как внутренние, так и внешние факторы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что правительству и Центробанку удалось амортизировать рост цен, иначе инфляция в России могла быть больше.

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