"Вы - памятник": лидеры ЕС попрощались с Меркель

"Саммит ЕС без Ангелы - это как Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни"

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в последнем для себя саммите глав государств и правительств Евросоюза. Лидеры стран ЕС провели небольшую церемонию прощания.

"Я знаю, что вы не любите сюрпризов и праздников. Я надеюсь, что вы не будете сердиться за эту церемонию на вашем последнем саммите. 16 лет опыта работы. С начала работы Евросовета было проведено 214 заседаний, и вы участвовали в половине из них - в 107", - обратился к Меркель глава Евросовета Шарль Мишель (цитата по ТАСС).

Он добавил, что прощание с уходящим с поста немецким канцлером затрагивает объединение политически, а также наполняет эмоциями.

"Вы - памятник. Саммит ЕС без Ангелы - это как Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни", - заметил Мишель.

По его словам, в сложные времена ЕС будет не хватать мудрости Меркель.

В конце церемонии ей вручили памятный подарок. Это художественное изображение символического места заседания Евросовета - здания "Европа".

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