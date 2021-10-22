Украинцев предупредили об энергетической катастрофе

Заявления руководства о наличии топлива расходятся с реальностью

Веерные отключения электроэнергии начнутся на Украине в ближайшее время. Заявления руководства страны о закупках топлива для теплоэлектростанций не имеют ничего общего с реальностью, заявил бывший министр энергетики Алексей Оржель.

"Если говорить о наличии природного газа в газохранилищах и вообще, мы же говорим об энергетическом балансе, сегодня мы перешагнули критическую границу. У нас на складах угля на теплоэлектростанциях уже меньше 100 тысяч тонн, а должно быть 2,7 миллиона тонн", — заявил Оржель в эфире "Четвертого канала".

По словам экс-министра, есть две позиции: законтрактованные объемы и реальные объемы на складах теплоэлектростанций. Заявления нынешнего руководства страны о закупках топлива не имеют ничего общего с реальностью, заявил Оржель. Ранее в Киеве заявили: если в ближайшее время не будет договоренности с Москвой о дальнейших поставках газа, украинцам придется жечь дрова и солому, передает РИА Новости.

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