Все больше российских регионов вводят систему QR-кодов

Ограничения ужесточаются

В регионах ужесточают ограничения. Нижегородская, Тверская области, а также Адыгея вводят систему QR-кодов. В Екатеринбурге и Калуге пожилым гражданам рекомендован домашний режим, а в Пермском крае всем, кто не сделал прививку. Более эффективного способа защититься от опасной инфекции, чем вакцинация, нет. Уровень коллективного иммунитета в стране приближается к 46 процентам, но этого всё ещё недостаточно.

Рекордных значений по числу заболевшим короновирусом в Москве ждут в конце недели. Но уже сегодня два антирейтинга - по количеству заразившихся и погибших - превышены. Не спасает даже то, что многие привились или уже переболели. Сезонная эпидемия ОРВИ и дельта-штамм ковида, который был выявлен в столице, увеличивают риски новых заражений. Объявленные нерабочие дни в стране должны сдержать очередную вспышку заболеваемости. В Москве этот период продлится с 28 октября по 7 ноября. На 11 дней будет приостановлена работа всех предприятий и организаций, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса.

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочки, это срочные меры, когда пандемия уже достигла пиковых значений и нужно немедленно - сегодня и сейчас - принять меры, для того, чтобы сгладить пики заболевания, снизить уровень заболеваемости", - отметил Собянин.

Принято решение о введении QR-кодов исключительно в музеях и театрах Москвы. Оно носит не краткосрочный, а длительный характер. Кафе, рестораны и другие сферы общепита пока освобождены от этой процедуры. И продолжат работать на вынос. Это поможет избежать масштабных убытков в экономике столицы.

Еще одна мера профилактики - домашний режим для тех, кому 60+. Именно они в большинстве случаев - в зоне риска. Из-за нагрузки на иммунную систему, возможны осложнения: тромбозы и вирусная пневмония. А вот вакцинация эффективна в любом возрасте, напоминают медики. Помимо вакцинации, стоит соблюдать и общие правила профилактика гриппа и ОРВИ: чаще мыть руки, избегать контактов с зараженными и не заниматься самолечением.

Сегодня контроль за соблюдением санитарных норм в работающих предприятиях будет самым строгим. Сотрудники Роспотребнадзора уже сейчас проводят рейды. К нарушителям применяют самые жесткие меры, вплоть до закрытия магазинов. Так, на юге Москвы уже лишились работы как минимум на полтора месяца сотрудники этого магазина. Здесь не нашли ни термометрии на входе, ни документов, которые бы подтвердили дезинфекцию. Граждан без масок в транспорте штрафуют. Причем, рейды проводят не только в метро, но и в наземном транспорте.

В московских СИЗО объявили карантин. Отменены передачки, свидания с родными, общение с арестантами возможно только через стекло, а самих обитателей СИЗО больше не отвозят на судебные заседания. Аналогичные меры уже вводили в прошлом году, когда ковидная статистика резко пошла вверх.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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