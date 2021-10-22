В Рязанской области объявили траур по жертвам пожара

Семьи погибших получат по 1 млн рублей

Понедельник, 25 октября, объявлен в Рязанской области днем траура по погибшим в результате пожара на предприятии по производству взрывчатых веществ.

Глава региона Николай Любимов дал поручение отменить все развлекательные мероприятия в этот день и изменить сетки регионального теле- и радиовещания. На зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков приспустят флаги.

На своей странице в Instagram Николай Любимов выразил глубочайшие искренние соболезнования родным и близким погибших в трагедии. Семьям жертв пожара выделят по 1 млн рублей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета России.

Пожар на территории цеха по производству пороха произошел в пятницу, 22 октября. По предварительным данным, в помещении могли находиться 17 человек. 16 из них погибли сразу, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако спасти его не удалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram