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В Рязанской области объявили траур по жертвам пожара

16:00
  • пятница
  • 22 октября 2021

Семьи погибших получат по 1 млн рублей

Понедельник, 25 октября, объявлен в Рязанской области днем траура по погибшим в результате пожара на предприятии по производству взрывчатых веществ.
Названы версии взрыва на рязанском заводе

Глава региона Николай Любимов дал поручение отменить все развлекательные мероприятия в этот день и изменить сетки регионального теле- и радиовещания. На зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков приспустят флаги.

На своей странице в Instagram Николай Любимов выразил глубочайшие искренние соболезнования родным и близким погибших в трагедии. Семьям жертв пожара выделят по 1 млн рублей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета России.

Пожар на территории цеха по производству пороха произошел в пятницу, 22 октября. По предварительным данным, в помещении могли находиться 17 человек. 16 из них погибли сразу, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако спасти его не удалось.

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