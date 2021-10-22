Набиуллина пообещала повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт

ЦБ повысил ставку 22 октября на 7,5%

Центробанк рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт – или 100 базисных пунктов. Однако было решено остановиться на отметке в 0,75, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Такой вариант, сразу скажу, рассматривался. Мы рассматривали, действительно, много вариантов, и среди них был вариант повышения ставки на 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина. Глава Центробанка не исключила, что в декабре ключевая ставка поднимется сразу на 1 процентный пункт, передает РИА Новости.

22 октября Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки за этот год, она вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

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