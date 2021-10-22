Два десятка рейсов отменены в аэропортах Москвы

Причина – ветер до 27 метров в секунду

Сильный ветер стал причины отмены рейсов в аэропортах Москвы 22 октября. Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" отменены или задержаны почти два десятка вылетов.

О капризах погоды предупреждал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По данным синоптика, в аэропортах Москвы фиксируется ветер от 25 до 27 метров в секунду.

На 15.53 мск во "Внуково" задержаны три рейса задержаны, в "Домодедово" - два рейса задержаны, один отменен. Больше всего отмененных рейсов в "Шереметьево" – одиннадцать, еще два вылета задержаны, передает РИА Новости.

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