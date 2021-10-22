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Мишустин расширил программу дальневосточной ипотеки

16:47
  • пятница
  • 22 октября 2021

Нововведения коснутся и льготного жилищного кредитования

Программы дальневосточной и льготной ипотеки расширены. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства пояснили, что нововведении должны решить проблемы жителей моногородов ДФО, где не ведется новое строительство.
Мишустин обозначил приоритет в работе правительства

"Программу дальневосточной ипотеки, инициированную президентом России, распространят на вторичное жилье в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе.

Ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет. Однако в большинстве моногородов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке - а значит, и получить предусмотренный программой дешевый жилищный кредит. Теперь эта проблема решена.

Подписано также постановление об изменениях в программе льготной ипотеки. Они позволят кредитовать россиян,  желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Такая возможность будет доступна до конца действия программы льготной ипотеки - до 1 июля 2022 года.

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