Число погибших при взрыве в Рязанской области возросло до 17

Тело нашли под завалами

Тело 17-го погибшего извлечено из-под завалов цеха по производству пороха в Рязанской области. Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены, сообщили в экстренных службах.

"По состоянию на 16.30 мск, в результате взрыва погибли 17 человек", - приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

По данным МЧС, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов. Ранее сообщалось о гибели 16 человек.

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