Акция приурочена к важной дате в истории кино

Ежегодная акция "Культурный марафон" пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.

Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют. Организаторы проекта — Министерство культуры, Министерство просвещения и "Яндекс".

Цель "Культурного марафона" – увлечь школьников новым предметом, познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники научатся анализировать художественные произведения и формулировать своё мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили эксперты КиноПоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в "Культурном марафоне", нужно зарегистрироваться по ссылке: education.yandex.ru/culture. Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы — Яндекс. Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

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