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Рост заболеваемости COVID-19 в Подмосковье продолжится до декабря

17:59
  • пятница
  • 22 октября 2021

Остановить распространение должны введенные ограничения

Рост заболеваемости коронавирусом в Подмосковье продолжится до декабря – если население не будет соблюдать введенные ограничительные меры. Новая волна COVID-19, которая началась в регионе с 15 сентября, повторяет картину прошлого года, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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"Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего, что у нас происходит каждую осень, мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как и прошлая осенняя волна. То есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры", - сказала Стригункова.

Подмосковные власти из-за растущей заболеваемости коронавирусом ввели в регионе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся COVID-19 – всего выявлено 493 343 случая, передает ТАСС.

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