В России снова побит рекорд по заразившимся коронавирусом

Ситуация ухудшается

За сутки в России зафиксировано 37 678 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 8 205 983 человека с COVID-19, умерло 229 528 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 7 803 больных, всего в столице 1 761 650 инфицированных, скончались 30 619 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 22 октября 2021 года – 37 141 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Объявленные в России длинные выходные нужны для разрыва цепочек возможных заражений коронавирусом. Об этом у себя в соцсети напомнил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что противники вакцинации и борцы против элементарных мер безопасности вносят свой вклад в развитие эпидситуации.

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