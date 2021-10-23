В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

В столице назначены дополнительные выходные

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 986 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 556 721.

В России не планируется дополнительных мер поддержки граждан в связи с объявленными в конце октября – начале ноября нерабочими днями. Такое заявление сделал на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным на 23 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 8 205 983 пациентам, умерли с начала пандемии 229 528 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 761 650, в мире более 243 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4, миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram