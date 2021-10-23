Число заболевших коронавирусом в мире превысило 243 миллиона

За неделю заразились три миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 243 миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 45,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 735 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 8,7 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 8,2 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

На этой неделе в Белоруссии отменили обязательный масочный режим, введённый две недели назад. 9 октября белорусский Минздрав сообщил, что во всех регионах наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим ведомство объявило о введении масочного режима и социальной дистанции по всей стране.

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