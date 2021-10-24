Ещё 3817 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

В столице растёт и заболеваемость

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 817 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 560 538.

В России появился новый штамм коронавируса AY.4.2. Он возник благодаря дельта-штамму, но российские вакцины защищают и от него, уверяют специалисты.

По данным на 24 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 8 241 643 пациентам, умерли с начала пандемии 230 600 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 766 929, в мире более 243 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,9 миллиона человек.

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