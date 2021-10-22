Власти Косово выслали двух российских дипломатов

Шаг объяснили борьбой со "зловредным влиянием России"

Двое дипломатов канцелярии посольства России в Сербии, постоянно работающие в Приштине, объявлены в Косово персонами нон грата. Об этом сообщила в соцсетях президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи.

"Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС", - объяснила свое решение Османи в Facebook.

По словам президента самопровозглашенной республики, она не допустит, чтобы Косово и регион стали жертвой "дестабилизирующих амбиций России". Для этого Османи намерена и дальше сотрудничать с американскими и европейскими союзниками.

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