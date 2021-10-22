Названы полуфиналистки теннисного турнира "Кубок Кремля"

В 1/2 вышла одна россиянка
В пятницу определились все участницы женского полуфинала международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", передает корреспондент "ТВ Центра". По итогам игр на центральном корте во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой в субботу сыграют:
- Маркета Вондроушова;
- Екатерина Александрова;
- Мария Саккари;
- Анетт Контавейт.
Таким образом из сетки выбыли испанка Гарбинье Мугуруса, белоруска Арина Соболенко (ее соперница призналась, что удивлена этому), румынка Симона Халеп и россиянка Анастасия Павлюченкова.
Полуфиналы пройдут в субботу, 23 октября. Матчи стартуют в 12 часов дня. Участники мужского полуфинала станут известны позднее вечером в пятницу.
Финал "Кубка Кремля" пройдет в воскресенье, 24 октября.
Ранее "ТВ Центру" удалось взять интервью у румынской теннисистки Симоны Халеп. В частности, спортсменка ответила на слухи о завершении карьеры.
Антон Пичугин. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- "Нереальные эмоции, нужно переварить": Павлюченкова - о победе на ОИ и ожиданиях от "Кубка Кремля"
- "Наконец-то я здесь": Мугуруса настроена на победу на "Кубке Кремля"
- Симона Халеп продолжила удачное выступление на "Кубке Кремля"
- Француз Маннарино выбил чемпиона "Кубка Кремля" Рублева с турнира в Москве