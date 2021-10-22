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Названы полуфиналистки теннисного турнира "Кубок Кремля"

18:54
  • пятница
  • 22 октября 2021

В 1/2 вышла одна россиянка

В пятницу определились все участницы женского полуфинала международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", передает корреспондент "ТВ Центра". По итогам игр на центральном корте во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой в субботу сыграют:

"Я сама удивилась": Екатерина Александрова неожиданно пробилась в полуфинал "Кубка Кремля"
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Сразу несколько теннисистов снялись с "Кубка Кремля"
  • Маркета Вондроушова;
  • Екатерина Александрова;
  • Мария Саккари;
  • Анетт Контавейт.

Таким образом из сетки выбыли испанка Гарбинье Мугуруса, белоруска Арина Соболенко (ее соперница призналась, что удивлена этому), румынка Симона Халеп и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Полуфиналы пройдут в субботу, 23 октября. Матчи стартуют в 12 часов дня. Участники мужского полуфинала станут известны позднее вечером в пятницу.

Финал "Кубка Кремля" пройдет в воскресенье, 24 октября.

Ранее "ТВ Центру" удалось взять интервью у румынской теннисистки Симоны Халеп. В частности, спортсменка ответила на слухи о завершении карьеры.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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