Названы полуфиналистки теннисного турнира "Кубок Кремля"

В 1/2 вышла одна россиянка

В пятницу определились все участницы женского полуфинала международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", передает корреспондент "ТВ Центра". По итогам игр на центральном корте во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой в субботу сыграют:

Маркета Вондроушова;

Екатерина Александрова;

Мария Саккари;

Анетт Контавейт.

Таким образом из сетки выбыли испанка Гарбинье Мугуруса, белоруска Арина Соболенко (ее соперница призналась, что удивлена этому), румынка Симона Халеп и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Полуфиналы пройдут в субботу, 23 октября. Матчи стартуют в 12 часов дня. Участники мужского полуфинала станут известны позднее вечером в пятницу.

Финал "Кубка Кремля" пройдет в воскресенье, 24 октября.

Ранее "ТВ Центру" удалось взять интервью у румынской теннисистки Симоны Халеп. В частности, спортсменка ответила на слухи о завершении карьеры.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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