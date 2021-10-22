Алек Болдуин решил помочь следствию после стрельбы на съемочной площадке

Погибла оператор, режиссер ранен

Известный голливудский актер Алек Болдуин полностью сотрудничает со следствием, которое выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"). Об этом написал сам артист в заявлении, опубликованном его фондом.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон - жены, матери и нашей уважаемой коллеги", - заявил Болдуин.

Как ранее сообщалось, в результате инцидента на съемочной площадке погибла оператор Галина Хатчинсон, режиссер Джоэл Соуза был ранен. Выяснилось, что в пистолет, из которого стрелял в соответствии со сценарием Болдуин, каким-то образом попал боевой патрон, пишет журнал Variety.

Издание приводит комментарий профсоюза работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе. В профсоюзе заявили, что обслуживали съемки – а, соответственно, и заряжали пистолет – не они, а нанятая продюсером в Нью-Мексико команда.

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