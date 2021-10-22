Букингемский дворец объяснил госпитализацию Елизаветы II

В возрасте королевы медобследования – нормальное явление

Королева Великобритании в таком возрасте, что медицинские обследования вполне нормальны. Очень хорошо, что Елизавету II так быстро выписали, заявила операционный менеджер Букингемского дворца Кирсти Даффилд.

Даффилд прокомментировала журналистам появившиеся ранее сообщения о госпитализации Ее Величества. По совету врачей Елизавета II 20 октября посетила частную клинику короля Эдварда VII в центре Лондона, а на следующий день вернулась в Виндзорский замок. Как писали местные СМИ, 95-летняя королева осталась на ночь в больнице, поскольку ее помощники не хотели возвращаться в Виндзор в столь позднее время, передает РИА Новости.

До посещения клиники Елизавета II, по совету врачей, отказалась от поездки Северную Ирландию. Тем не менее, в Букингемском дворце считают, что королева сможет посетить климатический саммит в шотландском Глазго в начале ноября.

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