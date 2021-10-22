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Киев нашел виновных в энергетическом кризисе на Украине

20:34
  • пятница
  • 22 октября 2021

Их назвали после заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону и состоянием дел в энергетической сфере. Докладчиками на заседании были премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По итогам участники пришли к выводу: в энергетическом кризисе в Незалежной виновны олигархи.
На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

"Есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания полного энергетического баланса. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе называются олигархами, имеют большое влияние в этой сфере, мы считаем, что они могут быть причастны", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На днях компания "Укрэнерго" объявила о критической ситуации с запасами угля на украинских ТЭС. На складах находится почти в 4 раза меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС топливо закончится через считанные дни, передает РИА Новости.

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