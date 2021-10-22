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Минздрав разрешил одновременную прививку от гриппа и коронавируса

20:49
  • пятница
  • 22 октября 2021

Эффективность вакцин не снижается

Прививаться от коронавируса и от гриппа можно одновременно. Соответствующие изменения в инструкцию к применению препарата "Спутник V" внес Минздрав России.
Минздрав заявил о необходимости новых мер в борьбе с ковидом

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что эффективность вакцин от COVID-19 и гриппа при совместном применении не снижается – это подтверждено исследованиями. Уточняется, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

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