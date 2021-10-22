Зеленский предложил "Газпрому" скидку на транзит газа

Украинский лидер готов сбросить 50%

"Газпром" может получить скидку от Киева, если решит поставлять через украинскую территорию газ сверх контрактных объемов. С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", - цитирует Зеленского агентство Bloomberg.

Контракт с "Газпромом" предполагает прокачку через украинскую газотранспортную систему 40 миллиардов кубометров в день. По словам Зеленского, скидка на транзит дополнительных объемов может составить 50%.

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