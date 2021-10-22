Ракова не ждет улучшения ситуации с коронавирусом в Москве в ближайшее время

Рост заболеваемости создает огромную нагрузку на медсеть

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве близок к 30% шестую неделю подряд. И позитивных изменений в ситуации в ближайшее время ждать не приходится, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Сегодня мы имеем антирекорд вновь выявленных заболевших - более 8 тысяч. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года", - сказала Ракова телеканалу "Москва-24".

Вице-мэр отметила, что медицинская сеть Москвы работает с огромной нагрузкой. Для приема заболевших COVID-19 созданы дополнительные мощности – 11 тысяч коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на ковид, по словам раковой – временные.

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