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Минпромторг предложил допускать в кафе и ТЦ в нерабочие дни обладателей QR-кодов

22:25
  • пятница
  • 22 октября 2021

Регионам предлагается обсудить этот план с бизнесом

Обладателям QR-кодов в объявленные нерабочими дни можно разрешить посещение кафе, ресторанов и непродовольственных магазинов. Письмо с рекомендациями, разосланное в регионы, подписано главой Минпромторга Денисом Мантуровы.
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"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", - приводит содержание документа ТАСС.

В письме отмечается, что арендаторы торговых центров могут продолжить работу, если обеспечат допуск в продовольственные магазины, в общепит и другой ретейл по QR-кодам, а также обеспечат проверку кода. Кроме того, операторы фуд-кортов могут обслуживать посетителей в режиме "на вынос". Региональным властям предлагается принимать решения после обсуждения с бизнесом.

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