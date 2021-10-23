ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В регионах устраняют последствия ураганного ветра

10:24
  • суббота
  • 23 октября 2021

Несколько тысяч человек остались без света

В регионах России устраняют последствия сильного ветра. В Псковской, Ленинградской, Новгородской областях непогода оставила без света более шести тысяч человек. Аварийные бригады работают круглосуточно.   
Ураганный ветер бушует в Петербурге

В Петербурге уже поздно вечером открыли защитную дамбу. Уровень воды в Неве поднимался до 120 сантиметров.  В городе шквалистый ветер повалил более 70 деревьев. Коммунальные службы расчищают дороги. В Сестрорецке река вышла из берегов и затопила парковку с 35 автомобилями, сообщает "ТВ Центр".

В Калининграде последствия   шторма этой ночью ликвидировали десять аварийных бригад.  В городе повалены десятки деревьев, повреждены фасады зданий, не работают более тысячи уличных фонарей и светофоров.

Затронул циклон и столицу. Ветер был такой силы, что повредил стену Кремля: три зубца крепости сломались. Обрушились строительные леса, установленные для реставрационных работ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия урагана
Последствия урагана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.