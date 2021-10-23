В регионах устраняют последствия ураганного ветра

Несколько тысяч человек остались без света

В регионах России устраняют последствия сильного ветра. В Псковской, Ленинградской, Новгородской областях непогода оставила без света более шести тысяч человек. Аварийные бригады работают круглосуточно.

В Петербурге уже поздно вечером открыли защитную дамбу. Уровень воды в Неве поднимался до 120 сантиметров. В городе шквалистый ветер повалил более 70 деревьев. Коммунальные службы расчищают дороги. В Сестрорецке река вышла из берегов и затопила парковку с 35 автомобилями, сообщает "ТВ Центр".

В Калининграде последствия шторма этой ночью ликвидировали десять аварийных бригад. В городе повалены десятки деревьев, повреждены фасады зданий, не работают более тысячи уличных фонарей и светофоров.

Затронул циклон и столицу. Ветер был такой силы, что повредил стену Кремля: три зубца крепости сломались. Обрушились строительные леса, установленные для реставрационных работ.

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