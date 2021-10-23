В Париже сняли на видео нападение неизвестного с ножом на полицейских

По нему открыли огонь
В пригороде Парижа вооружённый ножом мужчина попытался напасть на полицейских. Происшествие сняли на свои телефоны очевидцы.
Неизвестный в маске и светоотражающем жилете увидел проезжавший полицейский автомобиль и жестом потребовал остановиться.
Мужчина вёл себя крайне агрессивно, выкрикивал экстремистские лозунги. Стражи порядка подошли к нему и попросили бросить нож. Вместо этого мужчина принял боевую стойку и двинулся в сторону правоохранителей.
Они произвели несколько выстрелов. Радикала госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Проводится расследование, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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