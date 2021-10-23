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Молдавия может остаться без российского газа с 1 ноября

11:02
  • суббота
  • 23 октября 2021

Переговоры о поставках зашли в тупик

С 1 ноября Молдавия может остаться без российского газа. Поставки прекратятся из-за того, что стороны пока не смогли договориться об окончательной цене.
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Как пишет "Коммерсантъ", двухдневные переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатно. По данным источника газеты, Кишинёв настаивает на цене газа в два раза ниже рыночной, Москва на это не согласна.

На переговорах российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в 25%. Условием её получения был возврат в течение трёх лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдавии за уже поставленный газ. Долг Кишинёва составляет 700 миллионов долларов.

Накануне, 22 октября в Молдавии был введён режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа, а в Киеве пообещали помочь своему соседу с газом и предоставить его в долг на условии возврата.

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