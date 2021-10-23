Москвичей предупредили о снеге в выходные

Погода испортится
Некомфортная погода с мокрым снегом и дождём ждёт москвичей в эти выходные. Температура не поднимется выше плюс 9 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.
К концу следующей недели ожидается небольшое потепление до 13 градусов, пройдут кратковременные дожди.
Накануне, 22 октября штормовой ветер повалил в Москве более 50 деревьев, повредил десятки машин и знаменитые зубцы Кремлёвской стены, сообщает "ТВ Центр".
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