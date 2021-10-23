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Петербург приходит в себя после сильного шторма

12:48
  • суббота
  • 23 октября 2021

Власти на время закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге этой ночью открыли дамбы. Затворы опустили в пятницу, 22 октября, чтобы предотвратить сильные подтопления. Ураганный ветер ломал деревья и сносил дорожные знаки. Из-за падения одного из них пострадала женщина.
Ураганный ветер бушует в Петербурге

Удельный парк на севере Петербурга сейчас напоминает лесоповал. Десятки берез лежат строго в сторону северо-востока -  шторм накрыл город с юго-запада, сообщает "ТВ Центр".

Высота волн в Финском заливе достигала накануне критической отметки - почти три с половиной метра. Скорость ветра - до 33 метров в секунду. Чтобы не допустить попадания мощной нагонной волны в город, закрыли створки дамбы и приостановили навигацию.

Затопленные машины на парковке одного из жилых комплексов доставали с помощью эвакуаторов. Сотрудники МЧС спиливали конструкции, представляющие опасность во время урагана.

Обрывы линий электропередачи, остановленное пригородное сообщение поездов, затопленные тротуары и сорванные крыши - такой осени в Петербурге не было давно. Настоящая мечта кайтсёрферов, любители этого спорта собрались на Финском заливе ловить волну. Получилось яркое закрытие сезона.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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